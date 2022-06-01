В Подмосковье из-за взрыва газа погиб один человек

По данным подмосковной прокуратуры, в Мытищах произошел хлопок газа. Как сообщают в МЧС, огонь охватил две квартиры.

Один человек погиб, двоих отвезли в больницу, в том числе маленького ребенка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.