Ураган "Ида" изменил течение реки Миссисипи

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Ураган "Ида", проходящий над американским штатом Луизиана, поменял направление течения реки Миссисипи. Об этом в эфире телеканала CNN заявил представитель Геологической службы США, гидролог Скотт Перьен.

По информации эксперта, направление реки изменилось в ее нижнем течении. Это случилось из-за сильного ветра, превышающего скорость в 240 километров в час, а также вследствие штормового прилива в Мексиканском заливе.

"Течение реки замедлилось от примерно двух футов (0,6 метра) в секунду до полуфута (0,15 метра) в секунду в обратном направлении", – заявил Перьен.

Ученый отметил, что смена течения реки наблюдалась им 16 лет назад во время урагана "Катрина". Тогда удары природной стихии унесли жизни 1,8 тысячи человек и причинили ущерб на 125 миллиардов долларов.

29 августа Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) заявил, что ураган "Ида" обрушился на побережье Луизианы у города Порт-Фуршон. Урагану присвоили четвертую категорию из пяти возможных.