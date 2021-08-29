Порядка 170 тыс домов остаются без электричества из-за урагана "Ида" в штате Луизиана

21:36
Фото: Matthew Hinton/AP/TAСС
Более 167 тысяч жителей штата Луизиана на юге США лишились электричества из-за урагана "Ида", сообщает профильный портал PowerOutage.US.
По данным портала на 21.02 (мск), электроэнергии нет в 167 816 домохозяйствах штата.
29 августа Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) заявил, что ураган "Ида" обрушился на побережье Луизианы у города Порт-Фуршон. Урагану присвоили четвертую категорию из пяти возможных, скорость ветра составляет более 240 километров в час.
Ранее ураган "Грейс" лишил электроснабжения более полумиллиона жителей восточной и центральной частей Мексики. Сообщалось, что в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла и Сан-Луис-Потоси понесли ущерб 565 470 пользователей.
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