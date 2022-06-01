Лев из китайского зоопарка стал героем соцсетей из-за своей гривы

Лев по кличке Ханг-Хан из китайского зоопарка стал героем социальных сетей из-за своей гривы. Об этом пишет Daily Mail.

Фотографии необычной прически на голове царя зверей разлетелись по интернету. Пользователи соцсетей утверждают, что не видели ничего смешнее и фото льва резко поднимают настроение.

Сотрудники зоопарка уверяют, что необычная грива – не их рук дело. Никто бы не рискнул заняться прической льва. Якобы все дело в повышенной влажности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

