Очевидцы сняли совят в парке на ВДНХ

В парке на ВДНХ появились совята. На кадрах видно, как птенцы сонно выглядывают из дупла. Они еще не летают.

Орнитологи предупреждают, при встрече птенца совы в сквере или парке, ни в коем случае нельзя его трогать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.