Москвичи записали питомцев к ветеринару онлайн более 65 тыс раз с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала текущего года жители столицы записали питомцев к ветеринару онлайн более 65 тысяч раз, сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что свыше 41 тысячи записей было сделано на портале mos.ru.

"Остальные назначали визит к врачу через мобильное приложение "Госуслуги Москвы", оставив почти 25 тысяч записей", – говорится в сообщении.

Наиболее востребованными услугами стали вакцинация, терапия и клинико-диагностические исследования. Также в перечень вошли хирургия и чипирование.

В столице работают 26 государственных ветеринарных клиник, в которых проводят диагностику и вакцинацию, лечат и чипируют животных.

Также горожане могут вызвать специалиста на дом. На вызов ветеринары выезжают на специально оборудованных автомобилях, в которых есть необходимое современное диагностическое оборудование. В настоящее время в Москве работает 11 таких автомобилей.

Ранее президент Союза кинологических организаций России, ветеринар Владимир Уражевский оценил возможность заражения питомцев COVID-19 от своих хозяев. По словам специалиста, среди собак обычно заражаются лишь щенки. При этом они переносят вирус достаточно тяжело, а процент летальных исходов равен 90. Взрослые же питомцы почти не подвержены инфицированию.

Ветеринар также посоветовал хозяевам домашних животных чаще водить их к специалисту и вовремя делать прививки. А тем, кто хочет завести питомца, эксперт порекомендовал забирать или покупать его в проверенных питомниках и у ответственных заводчиков.

