Три человека погибли при пожаре в частном доме под Ростовом

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Три человека погибли в результате пожара в частном доме в хуторе Мокросоленый Волгодонского района Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 51 квадратный метр. К ликвидации пожара привлекались 16 человек и шесть единиц техники.

По данным ТАСС, погибшими являются женщина 1989 года рождения и ее двое детей: мальчик 2007 года рождения и девочка 2017 года рождения. Уточняется, что всего в доме проживали пять человек: мать, трое детей и бабушка.

"Во время пожара мать, проснувшись и почувствовав запах дыма, вывела дочь восьми лет из дома и вернулась за остальными детьми. Выйти они уже не смогли. Бабушка покинула дом самостоятельно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в частном доме в городе Пушкине в Подмосковье. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки. На месте были обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также детей 4 и 16 лет.