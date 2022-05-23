Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пять человек, включая двоих детей, погибли в результате пожара в частном доме в Подмосковье, сообщает ТАСС.

ЧП произошло в ночь на 23 мая в городе Пушкино. Огонь вспыхнул в двухэтажном кирпичном частном жилом доме. В ходе тушения были обнаружены тела пяти жертв. Одному из погибших было 16 лет, другому ребенку – 3 года.

Общая площадь пожара, причины которого устанавливаются, составила почти 200 квадратных метров. Он уже потушен.

Ранее пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в городском округе Богородский в Подмосковье. На момент прибытия пожарных здание горело по всей площади, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. В его тушении принимали участие почти 100 человек и 33 единицы техники.