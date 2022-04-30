Три человека погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области

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Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в селе Мезенцево в Свердловской области.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Первые пожарные расчеты прибыли на место уже через 7 минут. Огнем были охвачены деревянный жилой дом и надворные постройки. На локализацию пожара спасателям понадобилось 40 минут.

По данным ведомства, тела погибших обнаружили в ходе проливки и разборки сгоревших конструкций дома. Еще пять человек пострадали, их них трое детей. Их госпитализировали.

Причины происшествия в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли и еще один ребенок пострадал в результате пожара в частном доме в поселке Низовке Новосибирской области. По данным следствия, когда произошло возгорание, глава семьи был пьян, он не пострадал. Мать детей была на работе.

До этого четыре человека стали жертвами пожара в жилом доме в Канске Красноярского края. Тела трех мужчин 37, 44 и 57 лет с признаками отравления продуктами горения обнаружили при ликвидации возгорания. Еще один мужчина 79 лет скончался в больнице.