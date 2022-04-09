СК возбудил дело после гибели двух детей в Тамбовской области

Фото: tambov.sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух детей в Тамбовской области. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

По информации следователей, вечером 9 апреля в одном из домов по улице Ленина села Большая Сосновка Мичуринского района были найдены тела 11-месячного и 9-летнего мальчиков. Их дедушка, мама, дядя и 11-летний брат были госпитализированы. По предварительным данным, причиной смерти детей могло стать отравление угарным газом.

"По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Выясняются все причины и детали случившегося.

Ранее двое детей погибли и еще один ребенок пострадал в результате пожара в частном доме в Новосибирской области. В ведомстве пояснили, что многодетная семья проживала в частном доме в поселке Низовке. По предварительным данным, когда произошел пожар, глава семьи был пьян, он не пострадал. Мать детей была на работе. Уточняется, что в доме был установлен дымовой пожарный извещатель.