СК показал кадры из квартиры в Нижнем Новгороде, где убили семью

Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ опубликовал оперативное видео с места убийства семьи в Нижнем Новгороде.

На записи специалисты проводят следственные мероприятия в квартире погибшей семьи. На кадрах видно, что эксперты осматривают помещения, делают снимки в ванной и детской комнате, а также собирают улики.

Утром 23 марта в квартире дома по улице Минина в центре Нижнего Новгорода были найдены тела женщины, мужчины и их двоих детей. По факту убийства семьи СК РФ возбудил уголовное дело. Также проверку организовала прокуратура региона.

Позже в областном главке МВД сообщили, что убитая семья на учете в полиции не состояла. Жалоб от соседей на членов семьи также не поступало.

