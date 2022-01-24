Омский суд арестовал школьницу, участвовавшую в убийстве трех членов своей семьи

18:42
Фото: телеграм-канал "112"
Омский суд арестовал 14-летнюю девушку, которую подозревают в участии в убийстве трех членов своей семьи. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ Ларису Болдинову сообщает ТАСС.
"Девочку тоже арестовали на два месяца, она будет отправлена в СИЗО", – говорится в сообщении.
Ранее суд арестовал 17-летнего подростка, убившего трех человек.
Тройное убийство в Омской области произошло ночью 22 января. По данным следствия, 14-летняя девушка подговорила своего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против их дружбы. Молодой человек пробрался ночью в дом через открытую школьницей дверь. Он нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы.
На допросе подростки признали вину. Молодой человек также подробно рассказал о случившемся и выдал орудие убийства и окровавленную одежду.
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