Омский суд арестовал школьницу, участвовавшую в убийстве трех членов своей семьи

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Омский суд арестовал 14-летнюю девушку, которую подозревают в участии в убийстве трех членов своей семьи. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ Ларису Болдинову сообщает ТАСС.

"Девочку тоже арестовали на два месяца, она будет отправлена в СИЗО", – говорится в сообщении.

Ранее суд арестовал 17-летнего подростка, убившего трех человек.

Тройное убийство в Омской области произошло ночью 22 января. По данным следствия, 14-летняя девушка подговорила своего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против их дружбы. Молодой человек пробрался ночью в дом через открытую школьницей дверь. Он нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы.

На допросе подростки признали вину. Молодой человек также подробно рассказал о случившемся и выдал орудие убийства и окровавленную одежду.