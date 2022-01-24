Суд арестовал 17-летнего подростка, убившего семью в Омской области

Фото: телеграм-канал "112"

Омский суд арестовал 17-летнего подростка, убившего трех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Молодого человека арестовали на два месяца.

Убийство было совершено ночью 22 января. По данным следствия, 14-летняя девушка подговорила своего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против их дружбы. Молодой человек пробрался ночью в дом через открытую школьницей дверь. Он нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы.

После убийства девушка взяла с собой 6-летнего брата и постучалась к соседям. Она заявила им, что в дом якобы ворвался незнакомый мужчина и убил ее родителей. Кроме того, она предоставила полицейским ложные сведения для составления фоторобота преступника. Полтора суток правоохранители искали неизвестного мужчину с бородой, опрашивали жителей села.

