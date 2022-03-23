Погибшая в Нижнем Новгороде семья не состояла на учете в полиции

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Семья из четырех человек, которых нашли убитыми в квартире в Нижнем Новгороде, на учете в полиции не состояла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной главк МВД.

"На учете в ОВД данная семья не состояла. Никто из жителей данной квартиры в ОВД с заявлением о совершении в отношении них противоправных деяний не обращался", – заявили в пресс-службе.

Там отметили, что жалоб от соседей на членов убитой семьи не поступало.

Утром 23 марта в квартире дома по улице Минина в центре Нижнего Новгорода были обнаружены тела женщины, мужчины и их двоих детей. По факту убийства семьи Следственный комитет возбудил уголовное дело. Кроме того, проверку организовала прокуратура Нижегородской области.