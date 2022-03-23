Семью из четырех человек обнаружили мертвой в Нижнем Новгороде

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"23 марта 2022 года в утреннее время в квартире дома по улице Минина Нижнего Новгорода были обнаружены тела женщины, мужчины и их двоих детей. <...> Предварительно, погибшие: мужчина в возрасте 43 лет, его жена 41 год, дети 10 и 4 лет", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на месте работают сотрудники полиции, следователи регионального управления СК и криминалисты. Они опрашивают свидетелей, пытаются установить всех, кто может быть причастен к преступлению.

Кроме того, по факту убийства проверку организовала прокуратура Нижегородской области. Как отметили в пресс-службе ведомства, на место выехал прокурор Нижегородского района Нижнего Новгорода Илья Мамонов.

Ранее в деревне Кольцово Омской области местный житель убил четырехлетнюю девочку после ее просьбы включить мультфильм. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, а мужчину поместили под стражу.

