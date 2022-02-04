Школьники пытались задушить 13-летнюю девочку в Крыму

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Ученики школы в Крыму пытались задушить 13-летнюю девочку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Происшествие случилось 1 февраля на заднем дворе одной из школ Бахчисарайского района.

"Подозреваемый совместно с малолетним знакомым на почве личных неприязненных отношений к школьнице решил совершить ее убийство путем удушения. После того как потерпевшая потеряла сознание, подростки, испугавшись ее смерти, покинули место происшествия", – говорится в сообщении.

Следователи возбудили против 16-летнего школьника дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Убийство").

Прокуратура организовала проверку, в рамках которой оценит исполнение обязанностей должностными лицами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. По данным ведомства, семьи несовершеннолетних не состояли на профилактических учетах.

Замминистра образования Крыма Тимур Асанов положительно охарактеризовал подозреваемых. По его словам, подростки не попадали в поле зрения органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

"Учащиеся занимались физической культурой и спортом, спиртные напитки и табачные изделия не употребляли", – цитирует Асанова сайт "Аргументы и факты".

Подозреваемым провели социально-психологическое тестирование, которое показало отсутствие признаков враждебности и агрессии.

Ранее сообщалось, что два 14-летних подростка покончили с собой в Москве. Сообщения об обнаружении тел поступили в полицию между 08:00 и 09:00 31 января. Погибшую школьницу нашли возле дома 60, корпуса 4, по Нагатинской набережной.

