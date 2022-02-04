В Москве 9-летний мальчик ранил ножом мужчину, заступаясь за мать – СМИ

12:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Девятилетний мальчик нанес ножевое ранение мужчине, который в ходе ссоры с его матерью начал ее бить, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в квартире на улице Твардовского, доме 21, корпусе 2.
"Мужчина пришел в гости к своей знакомой, между ними произошла ссора, в ходе которой он стал избивать женщину. Девятилетний сын хозяйки квартиры, ученик второго класса, заступился за маму и кухонным ножом ударил мужчину в левый бок", – рассказал собеседник агентства.
По словам источника, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии 12-летний мальчик напал с ножом на врача по указанию отца. По данным следствия, 44-летний ранее судимый мужчина обратился в Ижевскую городскую больницу № 3 из-за повышенной температуры у сына. После приема у заведующего инфекционным отделением подозреваемый устроил с ним конфликт из-за несогласия с порядком сдачи анализов. В ходе ссоры мужчина сказал сыну, чтобы тот ранил врача.
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