Юрист рассказала о возможном наказании для родителей истощенных детей из Перова

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Юрист Мария Ярмуш рассказала Москве 24 о возможном наказании для родителей истощенных детей из Перова.

По словам эксперта, только по первой статье "Истязание" родителям грозит тюремный срок от 3 до 7 лет. Вторая статья "Неисполнение родительских обязанностей" – более легкая, но суд будет учитывать обе при сложении наказания, уточнила Ярмуш.

"По поводу покушения на убийство, когда родители оставляют маленьких детей без воды и еды одних, они фактически их обрекают на голодную мучительную смерть от обезвоживания. Взрослый может несколько дней прожить без воды, а маленьких детей совершенно нельзя оставлять без пропитания. В данном случае дети действительно могли умереть. В случае если в квартире находились бы уже мертвые дети, то там возбудили бы дело по статье "Убийство"", – пояснила юрист.

Кроме того, квалификация дела будет зависеть от тяжести здоровья детей. Если будет доказано, что они могли погибнуть, то будет применена именно статья о покушении на убийство, добавила Ярмуш.

"При покушении учитывается, что само событие не произошло, поэтому срок снижается. Я думаю, что статья "Покушение на убийство" будет правильно применена. Только таким образом можно показать таким людям, что они делают. Они не просто их оставили, а практически убивали", – заключила юрист.

Она уточнила, что суд будет учитывать все аспекты, которые могут быть неизвестны на данный момент. Однако, по мнению Ярмуш, в данном случае точно будет реальный срок.

Утром 16 февраля двух истощенных грудных детей обнаружили в квартире жилого дома на улице Плеханова. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 156, 117 Уголовного кодекса России ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Истязание").

По данным следствия, с конца мая 2021 года по февраль 2022 супруги систематически причиняли физические и психические страдания детям, что привело к ухудшению их здоровья. Кроме того, в 2020 году пара была лишена родительских прав в отношении 8 малолетних детей из-за асоциального образа жизни и непринятия мер по воспитанию.

Следователи предъявили родителям близнецов обвинение в покушении на убийство. При этом уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заверила, что в настоящее время здоровью детей ничего не угрожает. Они находятся в больнице под присмотром врачей.

