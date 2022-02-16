Родителей истощенных близнецов из Перова обвинили в покушении на убийство

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Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство родителям близнецов, которых обнаружили истощенными в квартире в столичном районе Перово. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Утром 16 февраля двух истощенных грудных детей обнаружили в квартире жилого дома на улице Плеханова. По данному факту возбудили уголовное дело. Также проверки организовали Следственный комитет РФ и столичная прокуратура.

По данным следствия, с конца мая 2021 года по февраль 2022-го супруги систематически причиняли физические и психические страдания детям, что привело к ухудшению их здоровья.

Кроме того, в 2020 году пара была лишена родительских прав в отношении 8 малолетних детей из-за асоциального образа жизни и непринятия мер по воспитанию.

Как уточнила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, сейчас здоровью близнецов ничего не угрожает. Они находятся в больнице под присмотром врачей.

