Прокуратура начала проверку после обнаружения истощенных детей в Перове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Столичная прокуратура организовала проверку после обнаружения двух истощенных грудных детей в квартире жилого дома на улице Плеханова в районе Перово. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"Мальчикам 8 месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц", – говорится в сообщении.

Отмечается, что родители близнецов ранее уже лишались родительских прав в отношении других детей. Прокуратура оценит их действия по исполнению родительских обязанностей, а также выяснит все обстоятельства и причины произошедшего.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – заключили в надзорном ведомстве.

Ранее Следственный комитет организовал проверку после публикации сообщений о матери из Тольятти, которая держит своих маленьких детей без еды и одежды в антисанитарных условиях.

Волонтеры посетили семью и обнаружили, что двухлетняя девочка ходит по дому без одежды и спит на грязном матрасе. Также, по их словам, квартира захламлена бутылками от алкоголя.