Врачи вылечили найденную в овраге под Саратовом девочку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Девочку, которую нашли в овраге в селе под Саратовом, вылечили. По данным регионального Минздрава, все функции организма ребенка восстановлены.

Девочка находилась на лечении полтора месяца. На сегодняшний день пострадавшая может самостоятельно есть и дышать. Кроме того, полностью завершилось заживление трансплантированной кожи.

В министерстве рассказали, что первоначально перед врачами стояла задача по восстановлению основных витальных функций – дыхания, работы сердца и головного мозга, которые пострадали из-за комбинированной травмы после удушения и переохлаждения.

"В дальнейшем, после стабилизации состояния, на первый план вышло спасение обмороженных конечностей ребенка. Нам удалось не только избежать ампутации, но и провести своевременную трансплантацию участков кожных покровов конечностей, наиболее пострадавших от обморожения", – говорится в сообщении Минздрава.

Детей обнаружили в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области 22 декабря. Мальчик 2013 года рождения погиб, а его сестру 2016 года рождения госпитализировали.

В региональной прокуратуре рассказали, что дети проживали в частном благоустроенном доме, а их семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Против матери детей возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, что найденная девочка пережила клиническую смерть.

