Мать истощенных детей из Перова заявила, что кормила близнецов

11:15
"Я кормила, как вам доказать, что я детей кормила. Я покупала. Кашель сильный был у малыша, он у меня, кроме питья, кроме сока, ничего не пил", – рассказала женщина.
По ее словам, также у одного из близнецов выявлен "враждебный" порок сердца.
Двух восьмимесячных близнецов обнаружили истощенными в квартире жилого дома на улице Плеханова в районе Перово. Мальчиков госпитализировали в тяжелом состоянии.
При этом родители близнецов уже лишались прав на других детей. Прокуратура оценит их действия по исполнению родительских обязанностей, а также выяснит все обстоятельства и причины произошедшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 156, 117 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Истязание"). Прокуратура поставила ход расследования дела на контроль.
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