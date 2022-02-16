Мать истощенных детей из Перова заявила, что кормила близнецов

Мать восьмимесячных близнецов, которых нашли истощенными в квартире в Перове, заявила, что кормила детей. Видео допроса родителей опубликовал телеграм-канал прокуратуры Москвы.

"Я кормила, как вам доказать, что я детей кормила. Я покупала. Кашель сильный был у малыша, он у меня, кроме питья, кроме сока, ничего не пил", – рассказала женщина.

По ее словам, также у одного из близнецов выявлен "враждебный" порок сердца.

Двух восьмимесячных близнецов обнаружили истощенными в квартире жилого дома на улице Плеханова в районе Перово. Мальчиков госпитализировали в тяжелом состоянии.

При этом родители близнецов уже лишались прав на других детей. Прокуратура оценит их действия по исполнению родительских обязанностей, а также выяснит все обстоятельства и причины произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 156, 117 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Истязание"). Прокуратура поставила ход расследования дела на контроль.

