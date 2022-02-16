Соседка рассказала о семье из Перова, где нашли истощенных детей

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Соседка Любовь рассказала о семье из Перова, где нашли истощенных близнецов. По ее словам, мать детей нигде не работала и выпивала.

"Она, по-моему, сдает две комнаты, на это они живут. У нее был мужчина. Скандалил часто, под окном он орал: "Тань, открой дверь, дай детей накормлю хотя бы", – рассказала женщина Москве 24.

При этом Любовь отметила, что взрослые дети всегда были одеты нормально.

"А маленькие... Мы всегда думали, неужели они всегда дома сидят", – поделилась она.

Утром 16 февраля двух истощенных грудных детей обнаружили в квартире жилого дома на улице Плеханова. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 156, 117 Уголовного кодекса России ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Истязание").

По данным следствия, с конца мая 2021 года по февраль 2022 супруги систематически причиняли физические и психические страдания детям, что привело к ухудшению их здоровья. Кроме того, в 2020 году пара была лишена родительских прав в отношении 8 малолетних детей из-за асоциального образа жизни и непринятия мер по воспитанию.

Следователи предъявили родителям близнецов обвинение в покушении на убийство. При этом уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заверила, что в настоящее время здоровью детей ничего не угрожает. Они находятся в больнице под присмотром врачей.

