Прокуратура допросила отца истощенных детей в Перове

Прокуратура провела допрос отца истощенных детей, которых обнаружили в квартире в столичном районе Перово. Об этом сообщает телеграм-канал столичного ведомства.

В ходе допроса отец путался в датах рождения детей. В настоящее время прокурорская проверка продолжается.

Двух истощенных грудных детей нашли в квартире жилого дома на улице Плеханова утром 16 февраля. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 156, 117 Уголовного кодекса России ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Истязание").

По информации следователей, с конца мая прошлого года по февраль 2022-го супруги систематически причиняли физические и психические страдания детям, что привело к ухудшению их здоровья. Кроме того, в 2020 году пара была лишена родительских прав в отношении 8 малолетних детей из-за асоциального образа жизни и непринятия мер по воспитанию.

СК предъявил родителям близнецов обвинение в покушении на убийство.