Тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в Бибиреве

Фото: СУ СК РФ по городу Москве

Тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в столичном районе Бибирево, сообщает пресс-служба СК.

Бутырский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Восточному административному округу возбудил уголовное дело по факту убийства.

По данным следствия, тело девушки 1998 года рождения обнаружили 23 марта возле жилого дома на улице Корнейчука. При осмотре обнаружены колото-резаные ранения в области шеи и грудной клетки.

На месте происшествия работают следователи совместно с криминалистами, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее неизвестный выстрелил в мужчину в кафе в Екатеринбурге. Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Злоумышленник вошел в заведение общепита, подошел к мужчине, который пил чай за столиком, выстрелил в него и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

До этого следователи возбудили уголовное дело по факту ранения девушки на юго-западе Москвы. Инцидент произошел у жилого дома по улице Профсоюзной. Неизвестный мужчина не менее двух раз выстрелил в женщину, а затем скрылся. Пострадавшая была госпитализирована.

