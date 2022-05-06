Спасатели эвакуировали 75 туристов, застрявших из-за подъема реки на Кубани

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Все 75 участников туристической группы, запросившей помощь из-за подъема уровня реки Губс на Кубани, эвакуированы спасателями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Их перевезут в Армавир для дальнейшего убытия к местам проживания", – заявили в ведомстве.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что никто из туристов не пострадал. По данным ведомства, в состав группы, помимо несовершеннолетних, входили их родители.

"(Туристы. – Прим. ред.) являются жителями Москвы, Санкт-Петербурга и Саратовской области", – добавили в прокуратуре.

6 мая туристическая группа из 75 человек, включая 60 детей, запросила помощь из-за ухудшения погоды в Краснодарском крае. На место направились спасатели. Тургруппа находилась в четырех километрах от станицы Баракаевской, на берегу реки Губсы.

Группа не была зарегистрирована. Она следовала по маршруту станица Кизинка – станица Баракаевская.

