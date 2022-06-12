В Щелковском районе Подмосковья сгорел жилой дом

В Щелковском районе Московской области сгорел жилой дом. Здание вспыхнуло ночью.

Видео прислали зрители. На кадрах – двухэтажный дом объят пламенем, из окон вырываются клубы черного дыма. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.