Пожар в многоэтажке в Некрасовке потушен

Потушен пожар в жилой многоэтажке на улице Вертолетчиков района Некрасовка. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как черный дым валил из окон квартиры на 10-м этаже.

По словам соседей, там живет многодетная семья. Огонь перекинулся и на этаж выше. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.