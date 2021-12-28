Черное море у берегов Крыма стало желтым

Фото: instagram.com/chp.crimea
Черное море у берегов Крыма окрасилось в желтый цвет. Об этом сообщили жители полуострова в соцсетях.
Некоторые пользователи Сети посчитали информацию фейком и умелым использованием фотошопа. Другие же заявили об экологической катастрофе.
По некоторым данным, это обычное природное явление, которое происходит после штормов. Во время непогоды волны поднимают песок, который впоследствии долго оседает. Из-за этого вода окрашивается в желтый цвет.
Ранее прокуратура отреагировала на инцидент с позеленением нескольких рек Перми. Информация о том, что вода в реках города окрасилась в зеленый цвет, появились в Сети в октябре. Прокуратура установила, что произошла утечка теплоносителя с маркерным веществом, который был запущен в рамках выявления дефектов на сетях теплоснабжения.
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