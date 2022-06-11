Движение ограничено на ТТК в районе пересечения с Новослободской улицей из-за ДТП

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Автомобиль и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, после пересечения с улицей Новослободская.

Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что движение осуществляется по двум полосам из пяти. На месте работают оперативные службы города. Водителям рекомендовали по возможности объезжать данный участок.

Ранее сообщалось, что на Спартаковской улице в центре Москвы иномарка сбила пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

По данным СМИ, за рулем автомобиля Land Rover находилась жена эстрадного исполнителя и композитора Аркадия Укупника.