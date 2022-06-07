В Москве хотят увеличить пропускную способность МКАД и ТТК

Пропускную способность МКАД и Третьего транспортного кольца хотят увеличить за счет новой разметки. Вместо пяти полос станет шесть и машин будет проходить на 10–15% больше. Об этом газете "Коммерсант" сообщили в ЦОДД.

Новые полосы нарисуют на северо-востоке Московской кольцевой и на ТТК в районе Сущевского Вала, проспекта Мира и Звенигородского шоссе.

Кроме того, планируют переразметить Шмитовское шоссе и ввести дополнительные полосы на Баррикадной улице. Сейчас подготовлено 40 проектов переразметки дорог и улиц, которые направлены в комплекс ЖКХ Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.