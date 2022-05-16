Сервис такси Gett сообщил об уходе с российского рынка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Агрегатор такси Gett принял решение о прекращении работы в России с 1 июня, пишет "Интерфакс" со ссылкой на разосланное водителям сервиса уведомление.

Уточняется, что после 31 мая водители Gett не смогут получать заказы на поездки. При этом компания пообещала выполнить все обязательства по совершенным до конца месяца поездкам.

В марте Gett объявил о решении реорганизовать российское подразделение, пообещав выполнить все обязательства перед своими клиентами и сотрудниками.

В свою очередь, в пресс-службе Gett в России заявили, что российское подразделение продолжает работу в обычном режиме. Офис пока не получал деталей реорганизации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

