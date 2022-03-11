Gett реорганизует российское подразделение

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Агрегатор такси Gett объявил о решении реорганизовать российское подразделение. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы компании.

"В связи со сложившейся геополитической ситуацией многие корпоративные клиенты Gett уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, что существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию", – объяснили в Gett.

Там подчеркнули, что выполнят все обязательства перед своими клиентами и сотрудниками.

В свою очередь, в пресс-службе Gett в России заявили, что российское подразделение продолжает работу в обычном режиме. Офис пока не получал деталей реорганизации.

1 марта Gett приостановил наем новых сотрудников. Кроме того, компания выплатила зарплату и бонусы коллективу раньше обычного.

Ранее автоконцерн Nissan объявил об остановке работы своего завода в Санкт-Петербурге. Компания также прекратила экспорт автомобилей в Россию.

Кроме того, о решении приостановить производство автомобилей на заводе в Подмосковье и прекратить поставки легковых и малотоннажных машин на рынок России заявили в Mercedes-Benz.

До этого газета Nikkei сообщила, что японские автоконцерны Honda и Mazda также остановили экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.