Отдельный куратор ЦОДД будет следить за движением в каждом районе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отдельный координатор ЦОДД будет следить за движением в каждом районе Москвы. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Ранее в городе было 12 дорожных координаторов ЦОДД, так как в каждом округе работал всего один специалист. Однако штат сотрудников решили расширить.

"Сегодня в СЗАО работают четыре специалиста. Каждому из новых сотрудников поручили курировать по два района. Если эксперимент докажет свою эффективность, в остальных районах столицы координаторы тоже появятся. Новые кураторы уже приняли участие в первой онлайн-встрече с жителями и подготовили шесть предложений", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дорожный координатор отвечает за знаки, разметку, пешеходные переходы. Каждый день специалистам поступают обращения от горожан, направленные на улучшение дорожного движения.

Заместитель руководителя Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов рассказал, что на дороги столицы вышел велопатруль. Он проработает до ноября и будет помогать следить за состоянием дорожной инфраструктуры и участниками движения.

У сотрудников велопатруля есть при себе все необходимое, в том числе огнетушители, бланки протоколов, аптечки и ремкомплект. Два велосипеда будут поочередно работать по двум маршрутам: один из них охватывает Бульварное кольцо и Лесную улицу, второй же включает улицы внутри ТТК.

