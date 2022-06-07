Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Интервалы движения поездов увеличены на севере Калужско-Рижской линии столичного метро, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Изменения связаны с проверкой инфраструктуры.

Ранее на Замоскворецкой линии метро приостановили движение поездов из-за человека на путях. Сначала составы не ходили от "Автозаводской" до "Белорусской". Позже движение от "Театральной" до "Белорусской" ввели в прежний режим. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

По информации источников, пассажир, упавший на пути, погиб. В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ заявили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

