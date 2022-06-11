На Осеннем бульваре Москвы загорелась квартира

На Осеннем бульваре в Москве загорелась квартира в многоэтажке. По словам очевидцев, возгорание произошло на 15 этаже.

Около подъезда стоит пожарная машина. Подробности инцидента уточняются. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.