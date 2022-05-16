Девять человек пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии

16 мая, 20:16
Фото: ГУ МЧС России по КБР
Девять человек пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.
"16 февраля около 18 часов 20 минут в поселении Учебном Прохладненского района Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин марок Mercedes и Ford Transit", – сказали в ведомстве.
Там уточнили, что в местные больницы госпитализировали девять человек, среди которых шестеро – дети.
Ранее в Москве в ДТП пострадали четыре человека, в том числе один подросток. Как позже выяснилось, спровоцировал инцидент паук, который упал на лицо виновницы ДТП: женщина растерялась, в результате чего потеряла управление и выехала на встречку.
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