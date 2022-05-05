Проезжую часть на пересечении улиц Сходненская и Фабрициуса освободили после ДТП. Об этом сообщили в Дептрансе. Движение восстановлено.

Ранее стало известно, что там машина сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе. Эти кадры появились в телеграм-каналах. Полиция сейчас разбирается в причинах аварии.

Сообщается, что водитель пытался объехать поток и в результате выехал на встречку. Причем в это время на перекрестке горел красный свет. Об этом заявили в Дептрансе. Пострадавших отправили в больницу. У них различные травмы и ушибы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.