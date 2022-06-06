"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС СЗАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ППС СЗАО.

Ведущая Хильда Кармен стала очевидцем нескольких историй: задержание подозреваемого в краже, пьяный мужчина рвался в чужую квартиру, нарушение тишины во дворе.