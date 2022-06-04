Пожар произошел рядом с выходом из метро в Котельниках

Пожар произошел в торговых рядах у метро в Котельниках. По данным МЧС, там загорелся торговый павильон. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров.

Открытое горение уже ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

