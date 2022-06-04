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Происшествия

08:41

ГУ МЧС по Тюменской области сообщило о локализации пожара в здании автобазы

происшествиярегионы

Фото: vk.com/regiontymen

Пожар в здании автобазы в Тюмени локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

"По оперативным данным пожар на улице Ялуторовская, 33 локализован на площади 1 500 квадратов. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с места возгорания эвакуировали 30 автомобилей, 13 кислородных и 2 газовых баллона, данных о пострадавших и погибших нет.

Ранее сообщалось, что в Тюмени загорелась кровля трехэтажного здания автобазы.

В тушении возгорания были задействованы 20 единиц техники и 70 человек регионального ГУ МЧС.

Накануне стало известно о пожаре в московском бизнес-центре на улице Горбунова произошел. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности.

По факту пожара столичная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

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