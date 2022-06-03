Склад в Набережных Челнах горит на площади тысяча квадратных метров

Фото: МЧС России

Возгорание отходов резинотехнических изделий и пластика перешло на рядом стоящий склад в Набережных Челнах. Площадь пожара составляет тысяча квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Уточняется, что тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания. Специалисты Роспотребнадзора и министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проводят замеры воздуха.

К ликвидации привлечены более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на предприятии по производству бытовой химии "Нэфис Косметикс" в Казани. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекались 79 человек и 25 единиц техники.

До этого пожар произошел на заводе вентиляционных изделий в Ярославле. Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров. Горел склад с пластмассовой крошкой. Пострадавших нет.

