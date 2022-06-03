Склад в Набережных Челнах горит на площади тысяча квадратных метров

07:41
Фото: МЧС России
Возгорание отходов резинотехнических изделий и пластика перешло на рядом стоящий склад в Набережных Челнах. Площадь пожара составляет тысяча квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Уточняется, что тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания. Специалисты Роспотребнадзора и министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проводят замеры воздуха.
К ликвидации привлечены более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на предприятии по производству бытовой химии "Нэфис Косметикс" в Казани. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекались 79 человек и 25 единиц техники.
До этого пожар произошел на заводе вентиляционных изделий в Ярославле. Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров. Горел склад с пластмассовой крошкой. Пострадавших нет.
Склад в Набережных Челнах горит на площади 1 тыс квадратных метров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: