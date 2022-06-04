Пожар произошел в здании с пластиковыми изделиями в Химках – МЧС РФ

Фото: МЧС России

На Нагорном шоссе в Химках произошел пожар в здании с пластиковыми изделиями, площадь горения составляет 375 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что пострадавших на данный момент нет.

Накануне стало известно о пожаре в московском бизнес-центре на улице Горбунова произошел. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности.

По факту пожара столичная прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

