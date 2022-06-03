Криминалист рассказал, зачем киллер сфотографировал убитого бизнесмена в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Бывший оперативный сотрудник МВД РФ, криминалист Михаил Игнатов рассказал, зачем киллер сделал фото бизнесмена Оганеса Камаряна после его убийства. Об этом сообщает News.ru.

Криминалист выразил мнение, что преступник сфотографировал погибшего для "отчетности". Он отметил, что также за киллером могли следить организаторы убийства.

"При этом (киллер. – Прим. ред.) почти не скрывал лицо, действовал дерзко, открыто, хотя прекрасно осознавал, что его лицо попадет в объектив камер видеонаблюдения, что его вычислит система распознавания лиц", – сказал Игнатов.

По мнению эксперта, либо киллер плохо продумал убийство, либо заказчики ему пообещали, что вывезут его за границу, где он будет в безопасности.

Ранее по подозрению в преступлении задержали молодого человека 1998 года рождения. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в ближайшее время с ним проведут следственные действия.

2 июня на Комсомольском проспекте было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. По данным СМИ, убитым оказался предприниматель Оганес Камарян.