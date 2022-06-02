Неизвестный застрелил мужчину в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

На Комсомольском проспекте обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает прокуратура Москвы в телеграм-канале.

Отмечается, что работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует Хамовнический межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

Ранее 26 апреля мужчина открыл стрельбу во время тихого часа в детском саду поселка Вешкайма Ульяновской области. В результате погибли воспитатель и двое детей 2016 и 2017 годов рождения, еще одна женщина пострадала. После этого мужчина покончил с собой.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Впоследствии было установлено, что мужчина стрелял из чужого ружья, причем владелец оружия также был застрелен.