Подозреваемого в убийстве бизнесмена задержали в Москве

Фото: телеграм-канал Mash

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Задержанным оказался молодой человек 1998 года рождения. Как уточнила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, в ближайшее время фигуранта доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Вечером 2 июня на Комсомольском проспекте было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Ряд источников сообщал, что убитым оказался предприниматель Оганес Камарян.

Он разыскивался полицией Армении по делу о подготовке убийства в корыстных целях. Официальных комментариев по этому поводу от ведомств не поступало.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 105 УК РФ ("Убийство") и 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").