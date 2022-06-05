Пять человек погибли, 100 пострадали при пожаре на контейнерном складе в Бангладеш – СМИ

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Фото: AP/ТАСС
По меньшей мере пять человек погибли, около 100 пострадали в результате пожара на частном контейнерном складе на юго-востоке Бангладеш. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.
Как уточняется, состояние порядка 20 пострадавших оценивается как критическое.
Начальник местной пожарной службы пояснил, что пожар начался около 00:00 по местному времени (около 21:00 по московскому). Во время его ликвидации произошел сильный взрыв. Причина пожара устанавливается.
На складе, на котором хранились контейнеры с химикатами, работали около 600 человек.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на предприятии по производству бытовой химии "Нэфис Косметикс" в Казани. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекались 79 человек и 25 единиц техники.
До этого пожар произошел на заводе вентиляционных изделий в Ярославле. Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров. Горел склад с пластмассовой крошкой. Пострадавших нет.
Склад в Набережных Челнах горит на площади 1 тыс квадратных метров
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