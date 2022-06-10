"Московский патруль": экс-префекта САО задержали в аэропорту Внуково

В столичном аэропорту Внуково задержали бывшего префекта Северного административного округа Москвы, экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя.

Он проходит по делу о хищении 900 миллионов рублей. Уточняется, что эти деньги были выделены на строительство метро в Красноярске.

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