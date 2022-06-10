В Москве ужесточат требования к таксистам

Столичные власти хотят ужесточить требования к таксистам. Для них могут ввести обязательную аттестацию на знание города.

Законопроект сейчас обсуждают в Мосгордуме. Однако пока это предложение вызывает критику, в том числе со стороны самих перевозчиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.