В МВД отменили введенный из-за пандемии запрет на выезд сотрудников за рубеж

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МВД РФ сняло все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения на выезд своих сотрудников в дружественные зарубежные страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В период отпуска сотрудники МВД вновь имеют право выезжать в дружественные зарубежные страны на отдых", – сказал он.

По его словам, для сотрудников полиции открыты 15 государств, в числе которых Куба, Китай, Вьетнам, Турция и другие.

Ранее в МВД не поддержали законопроект об административной ответственности для сотрудников ГИБДД за незаконное выписывание штрафов. В ведомстве объяснили, что в федеральном законодательстве уже предусмотрены санкции за данное нарушение.